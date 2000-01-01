11.05 20:52 MIGnews.com

ХАМАС грозится "жестоко наказать" убийцу Мазена Фукаха

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Террористическая группировка ХАМАС объявила в четверг, 11 мая, что арестовала убийцу одного из лидеров военного крыла группировки, Мазена Фукаха. Группировка утверждает, что он был убит по приказу Израиля."Мы объявляем нашему народу и нации, что мы обнаружили и арестовали непосредственного убийцу мученика Мазена Фукаха", - заявил на пресс-конференции в Газе недавно избранный лидер ХАМАСа Исмаил Хания."Убийца признал в деталях, что он выполнял приказы сотрудников сионистских служб безопасности, и дал четкое, подробное и полное признание в совершении этого преступления", - сказал Хания.Хания не идентифицировал подозреваемого убийцу, но отметил, что в ближайшие дни будет раскрыто больше деталей.24 марта Мазен Фуках был убит выстрелом в голову в гараже его дома.ХАМАС заявил, что убийца стрелял из пистолета с глушителем, что позволило ему скрыться незамеченным. Как утверждают лидеры ХАМАСа, за убийством Мазена Фукаха стоит Израиль."То, что сделал противник, было болезненным ударом с точки зрения стратегии и безопасности", - сказал Хания.38-летний Фуках из Иудеи и Самарии, после 9 лет в тюрьме был освобожден в рамках сделки по возвращению на родину израильского солдата Гилада Шалита в 2011 году. После освобождения Фуках был отправлен в Газу.В Газе Мазен Фуках возглавлял военное крыло ХАМАСа. Его подчиненные специализировались на подборе террористов-смертников, сборе оружия и подготовке взрывных устройств."Убийца будет жестоко наказан", - добавил Хания. Отметим, что недавно ХАМАС казнил трех мужчин.После убийства Фукаха, ХАМАС установил контрольно-пропускные пункты военного образца по всей территории сектора Газа, запечатал пограничные переходы и задержал десятки людей для проведения допроса.Хания поблагодарил жителей Газы за "понимание" точных шагов, предпринятых службами безопасности за последние полтора месяца.Министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что ХАМАС несет ответственность за убийство и что оно произошло в результате внутреннего спора."Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что это было внутреннее убийство", - сказал Либерман в апреле изданию Yedioth Ahronoth.После убийства Фукаха лидеры ХАМАСа пригрозили отомстить Израилю.