Иракская армия обещает освободить Мосул до Рамадана
Иракские силовики надеются освободить город Мосул от боевиков террористической группировки "Исламское государство" до священного для мусульман месяца Рамадан, который в этом году начнется 26 мая. Об этом заявил генерал-лейтенант иракской армии Отман аль-Ганими, его слова передает BBC News.
Командующий заявил: "Службы безопасности проводят масштабную и эффективную операцию. По моим оценкам, с "Исламским Государство" будет покончено за несколько дней, если на то будет воля Аллаха".
Операция по освобождению западной части города Мосула (так называемой иракской столицы боевиков) ведется с февраля этого года при участии авиации международной коалиции, возглавляемой США.