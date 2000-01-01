12.05 07:18 MIGnews.com

Иракская армия обещает освободить Мосул до Рамадана

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Иракские силовики надеются освободить город Мосул от боевиков террористической группировки "Исламское государство" до священного для мусульман месяца Рамадан, который в этом году начнется 26 мая. Об этом заявил генерал-лейтенант иракской армии Отман аль-Ганими, его слова передает BBC News.Командующий заявил: "Службы безопасности проводят масштабную и эффективную операцию. По моим оценкам, с "Исламским Государство" будет покончено за несколько дней, если на то будет воля Аллаха".Операция по освобождению западной части города Мосула (так называемой иракской столицы боевиков) ведется с февраля этого года при участии авиации международной коалиции, возглавляемой США.