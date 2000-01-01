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В Бат-Яме ранили 2 граждан Грузии | Фото: Thinkstock11.05 19:32   MIGnews.com

2 граждан Грузии стали жертвами нападения в Бат-Яме

Два гражданина Грузии в возрасте 23 и 39 лет были ранены в четверг, 11 мая, в Бат-Яме, как сообщает израильская полиция.

Утром четверга на улице Ханны Сенис полиция обнаружила двух раненых, которые впоследствии были эвакуированы в Медицинский центр Вольфсфона в Холоне и медицинский центр Сураски в Тель-Авиве в умеренном и тяжелом состоянии.

После первоначального расследования выяснилось, что ранение произошло возле набережной Бат-Яма, сообщили в полиции. Полиция начала расследование преступления.

Детали происшествия уточняются.
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