2 граждан Грузии стали жертвами нападения в Бат-Яме
Два гражданина Грузии в возрасте 23 и 39 лет были ранены в четверг, 11 мая, в Бат-Яме, как сообщает израильская полиция.
Утром четверга на улице Ханны Сенис полиция обнаружила двух раненых, которые впоследствии были эвакуированы в Медицинский центр Вольфсфона в Холоне и медицинский центр Сураски в Тель-Авиве в умеренном и тяжелом состоянии.
После первоначального расследования выяснилось, что ранение произошло возле набережной Бат-Яма, сообщили в полиции. Полиция начала расследование преступления.