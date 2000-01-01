11.05 19:32 MIGnews.com

2 граждан Грузии стали жертвами нападения в Бат-Яме

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Два гражданина Грузии в возрасте 23 и 39 лет были ранены в четверг, 11 мая, в Бат-Яме, как сообщает израильская полиция.Утром четверга на улице Ханны Сенис полиция обнаружила двух раненых, которые впоследствии были эвакуированы в Медицинский центр Вольфсфона в Холоне и медицинский центр Сураски в Тель-Авиве в умеренном и тяжелом состоянии.После первоначального расследования выяснилось, что ранение произошло возле набережной Бат-Яма, сообщили в полиции. Полиция начала расследование преступления.Детали происшествия уточняются.