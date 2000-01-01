11.05 18:34 MIGnews.com
В Лондоне судят подозреваемых в планировании теракта женщин
Три женщины предстали в четверг, 11 мая, перед лондонским судом по обвинению в планировании теракта около здания парламента.
Подозреваемыми в заговоре были 3 женщин, среди которых были мать и дочь, которые были ранены полицией, когда их арестовали в апреле.
21-летняя Ризлейн Булар, ее мать Мина Дич (43 года) и 20-летняя Кхала Баргхути, предстали в четверг перед Вестминстерским магистратским судом.
Их обвиняют в заговоре с целью убийства "человека или неизвестных лиц" между 11 апреля и 28 апреля 2017 года и подготовке террористических актов.
Поделиться
Все по теме
Комментарии