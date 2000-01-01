11.05 17:26 MIGnews.com

Боевики ISIS потеряли контроль еще над одним городом в Сирии

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Возглавляемая США коалиция, борющаяся против террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS, заявила, что захват сирийскими оппозиционными силами, возглавляемыми курдами, ключевого города и близлежащей дамбы в Восточной Сирии подрывает способность боевиков ISIS защищать их фактическую столицу - Ракку.В заявлении коалиции, опубликованном в четверг, 11 мая, говорится, что падение Табка и его дамбы накануне также отрезало "ключевой координационный центр" ISIS, используемый группировкой с 2013 года для планирования операций и нападений на Запад.