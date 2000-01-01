11.05 16:49 MIGnews.com
ХАМАС сжег наркотики, приговорив к смерти наркодилеров
Лидеры террористической группировки ХАМАСа в секторе Газа сожгли большой запас захваченных наркотиков и приговорили двух торговцев к смертной казни в рамках своей кампании против наркотиков.
Это второй случай, когда ХАМАС вынес смертные приговоры за торговлю наркотиками с тех пор, как группировка захватила власть в секторе Газа в 2007 году.
МВД ХАМАСа сообщает, что около 1130 полос гашиша и 467 000 таблеток, изъятых с начала года, были уничтожены.
Черные кольца дыма поднялись после того, как в четверг, 11 мая, были сожжены наркотики.
Ислам запрещает употребление алкоголя и запрещенных наркотиков.
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