11.05 16:49 MIGnews.com

ХАМАС сжег наркотики, приговорив к смерти наркодилеров

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Лидеры террористической группировки ХАМАСа в секторе Газа сожгли большой запас захваченных наркотиков и приговорили двух торговцев к смертной казни в рамках своей кампании против наркотиков.Это второй случай, когда ХАМАС вынес смертные приговоры за торговлю наркотиками с тех пор, как группировка захватила власть в секторе Газа в 2007 году.МВД ХАМАСа сообщает, что около 1130 полос гашиша и 467 000 таблеток, изъятых с начала года, были уничтожены.Черные кольца дыма поднялись после того, как в четверг, 11 мая, были сожжены наркотики.Ислам запрещает употребление алкоголя и запрещенных наркотиков.