11.05 14:24 MIGnews.com

Cамариz: родители забыли годовалую девочку в машине

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В одном из поселений в Самарии родители забыли годовалую девочку в машине.Девочка, очевидно, провела в запертой машине много времени. Прибывшие медики MADA эвакуировали ее в критическом состоянии в больницу Меир в Кфар-Сабе - но было слишком поздно и она умерла.Парамедик Авраам Бен Толила рассказал: “Когда мы прибыли в поселение, мы увидели девочку рядом с машиной. Она,очевидно,провела там несколько часов. У нее не было пульса и она не дышала. Вместе с медиками ЦАХАЛа мы оказали первую помощь и эвакуировали ее”.