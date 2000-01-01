Cамариz: родители забыли годовалую девочку в машине
В одном из поселений в Самарии родители забыли годовалую девочку в машине.
Девочка, очевидно, провела в запертой машине много времени. Прибывшие медики MADA эвакуировали ее в критическом состоянии в больницу Меир в Кфар-Сабе - но было слишком поздно и она умерла.
Парамедик Авраам Бен Толила рассказал: “Когда мы прибыли в поселение, мы увидели девочку рядом с машиной. Она,очевидно,провела там несколько часов. У нее не было пульса и она не дышала. Вместе с медиками ЦАХАЛа мы оказали первую помощь и эвакуировали ее”.