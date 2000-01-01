11.05 15:04 MIGnews.com

Теракт в метро Петербурга: СК предъявил обвинения троим

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В рамках расследования дела о теракте в метро Санкт-Петербурга трем фигурантам предъявлены официальные обвинения — Бахрам Эргашев, Ибрагимжон Эрматов и Махамадюсуф Мирзаалимов обвиняются по статьям "Террористический акт" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств" УК РФ. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.Всего в деле фигурирует 10 человек. В настоящее время следователи продолжают расследование, отрабатываются все связи подозреваемых, опрашиваются потерпевшие, назначен ряд судебно-медицинских экспертиз для оценки тяжести причиненного им вреда.Самодельное взрывное устройство взорвалось 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт-2". Погибли 16 человек: 15 пассажиров и террорист-смертник Акбарджон Джалилов.В конце апреля глава Федеральной службы безопасности России Александр Бортников сообщил, что заказчик преступления практически установлен, однако не стал раскрывать подробности.