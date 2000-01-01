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Пентагон: Россия прислала в Сирию новое вооружение | Фото: министерство обороны РФ11.05 13:36   MIGnews.com

Пентагон: Россия прислала в Сирию новое вооружение

За день до встречи российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с его американским коллегой Рексом Тиллерсоном в Вашингтоне 10 мая из России в Сирию прибыло дополнительное вооружение, включая артиллерию. Об этом телеканал Fox News узнал от источников в министерстве обороне США.

В частности, отмечается, что в порт Тартуса прибыл грузовой корабль, груженный партией из 21 гаубицы M-30 образца 1938 года, а также ракетами класса "земля-воздух" для зенитно-ракетной системы С-400, что позволит российскому контингенту в Сирии удвоить свой ракетный потенциал.

Также в Пентагоне утверждают, что, судя по снимкам из космоса, в сирийской кампании участвует и самолет дальнего радиолокационного обнаружения A-50 Воздушно-космических сил РФ.

"Люди, которые хотят снизить уровень накала, так не поступают", - говорит источник Fox News.
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