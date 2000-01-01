11.05 12:21 MIGnews.com

1 из 10 жителей Восточной Европы за депортацию евреев

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Более 10% жителей Центральной и Восточной Европы не воспринимают евреев гражданами своих стран. Такие результаты исследования религиозной терпимости, проведенного социологическим центром Pew, были опубликованы в среду, 10 мая.Оказалось, что 80% респондентов готовы принимать евреев в качестве сограждан. Остальные выразили неуверенность на этот счет или не смогли определиться с ответом. Менее половины участников исследования согласны принимать евреев в свою семью, а чуть менее трех четвертей хотели бы жить с евреями по соседству.В ходе исследования, которое проводилось с июня 2015 года по июль 2016 года, в 18 странах Центральной и Восточной Европы были опрошены 1500-2500 жителей. Погрешность составила от 3,3 до 4,5%, в зависимости от страны.В то же время отношение к евреям остается гораздо лучше, чем к мусульманам или цыганам. Так, только 57% и около 66% участников исследования принимают гражданами цыган и мусульман соответственно, и еще 19% и 27% готовы были бы с ними породниться.Стоит отметить, что средний показатель непринятия гражданами евреев был выше в целом ряде стран, включая Армению, Литву, Румынию, Чехию и Польшу.