11.05 10:06 MIGnews.com

Землетрясение в Китае: погибло восемь человек

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В результате произошедшего в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая землетрясения магнитудой 5,5, погибло 8 человек, сообщают местные СМИ со ссылкой на власти. При этом число жертв может увеличиться из-за большого количества числящихся пропавшими без вестиПо данным местного сейсмологического управления, подземные толчки привели к полному разрушению по меньшей мере 180 различных зданий — в основном жилых домов. По данным СМИ, разрушено более полутора тысяч построек. Из пострадавших районов эвакуировали 9,2 тысячи человек.По данным агентства Синьхуа, в общей сложности от землетрясения пострадали 12 тысяч человек.Землетрясение магнитудой 5,5 произошло рано утром по местному времени в Синьцзян-Уйгурском автономном районе страны. Эпицентр залегал на глубине восьми километров. После землетрясения было зафиксировано более 80 афтершоков.