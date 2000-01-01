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На Хабаровск упал вертолет Ми-8 11.04 07:24   MIGnews.com

На Хабаровск упал вертолет Ми-8

Вертолет Ми-8 разбился в Хабаровске, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС, все находившиеся на борту погибли, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в 11.30 по местному времени (4.30 мск) в районе улиц Антенная – Хирургическая. "На пустыре (антенное поле) совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 авиакомпании "Восток". По предварительной информации на борту находилось шесть человек. Здания и сооружения не пострадали", — говорится в сообщении.

В результате ЧП погибли все шесть человек, находившихся на борту. В центре медицины катастроф сообщили, что на месте крушения возник пожар. "Все, что точно можем сказать — вертолет разлетелся на части", — сказал представитель центра. В ГУ МЧС добавили, что обломки вертолета разбросаны в радиусе километра.

Как сообщили в СК РФ, вертолет совершал учебно-тренировочный полет, на борту находился только экипаж.

По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). На место происшествия выехало руководство авиакомпании "Восток".
На месте происшествия работают сотрудники полиции, МЧС и Следственного комитета, оба черных ящика вертолета уже найдены. Глава Хабаровского края Вячеслав Шпорт поручил оказать помощь семьям жертв авиакатастрофы. В самом городе введен режим ЧС.

В сети опубликован видеоролик с места крушения, на котором виден дым. По словам автора ролика, вертолет упал из-за того, что зацепился за вышку в тумане.


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