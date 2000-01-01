Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









ТиДжей вышел под залог в размере $100 тыс. 12.04 03:20   MIGnews.com

ТиДжей вышел под залог в размере $100 тыс.

Американского актера и комика ТиДжей Миллера, который прославился ролью в фильме "Дедпул" арестовали в Нью-Йорке. Его дело передано в суд, за выходку о лжеминировании комику грозит до 5 лет тюрьмы.

Следователи рассказали, что 18 марта Миллер обратился в службу спасения, пребывая в это время в пассажирском поезде, и сказал, что у одной из пассажиров в сумке бомба.

Поезд на станции ожидал спецназ и взрывотехники, они не обнаружили устройств, угрожающих жизни пассажиров, пишет Economictimes.

Актер заявил, что женщина часто спрашивала у проводника о времени прибытия и заглядывала в сумку, и он испугался. Проводник утверждает, что актер сел на поезд, будучи нетрезвым, а во время поездки выпил еще пару бокалов вина.

Представители голливудского актера пока не комментировали произошедшее.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
02:10
Видео: Крушение алжирского самолета
01:22
Женщины Саудии впервые вышли на подиум
22:06
Нетаниягу: солдат обзывают террористами, это - абсурд
21:43
Саша Барон Коэн сыграет легенду Моссада
21:31
Юлия Скрипаль не нуждается в помощи консульства РФ
21:28
Украина и Израиль создадут рабочую группу
21:13
Путин призвал Нетаниягу не дестабилизировать Сирию
20:56
Иран поддержит Сирию в войне с Израилем и США
20:47
Пеле не поедет на ЧМ-2018 - проблемы со здоровьем
20:38
Путин говорит, что обстановка в мире становится хаотичной
20:13
В городе Дума появится военная полиция РФ
20:00
Отца певца Эяля Голана арестовали за поцелуй в щеку
19:44
Евреи до сих пор не оправились после Второй мировой
19:19
Израиль может оштрафовать Apple на 125 миллионов
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus