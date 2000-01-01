ТиДжей вышел под залог в размере $100 тыс.

Американского актера и комика ТиДжей Миллера, который прославился ролью в фильме "Дедпул" арестовали в Нью-Йорке. Его дело передано в суд, за выходку о лжеминировании комику грозит до 5 лет тюрьмы.
Следователи рассказали, что 18 марта Миллер обратился в службу спасения, пребывая в это время в пассажирском поезде, и сказал, что у одной из пассажиров в сумке бомба.
Поезд на станции ожидал спецназ и взрывотехники, они не обнаружили устройств, угрожающих жизни пассажиров, пишет Economictimes.
Актер заявил, что женщина часто спрашивала у проводника о времени прибытия и заглядывала в сумку, и он испугался. Проводник утверждает, что актер сел на поезд, будучи нетрезвым, а во время поездки выпил еще пару бокалов вина.
Представители голливудского актера пока не комментировали произошедшее.