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Суд Израиля грозит Apple 125-миллионным штрафом | Фото: renatomitra/Flickr11.04 19:19   MIGnews.com

Израиль может оштрафовать Apple на 125 миллионнов

В Израиле инициировали расследование в отношении технологического гиганта Apple, руководство которого признало за собой ответственность за искусственное замедление работы смартфонов iPhone после обновления операционной системы.

Подчиненное министерству экономики управление по защите прав потребителей и честной торговле объявило во вторник о начале расследования на счет подозрений в обмане покупателей iPhone. В связи с этим уже был допрошен генеральный директор Apple Israel Рони Фридмана.

Стоит отметить, что, если управление по защите прав потребителей признает Apple виновным в нарушении израильского законодательства, компанию могут оштрафовать на миллионы долларов.

В декабре Apple открыто признала, что обновление программного обеспечения замедляло работу смартфонов с целью продления срока службы элементов питания. В то же время именно из-за "торможения" большинство потребителей покупали новые "яблочные" телефоны.

Apple извинилась за случившееся и снизила стоимость новых батарей для "пострадавших" смартфонов. Несмотря на это, в Тель-Авивский суд поступил иск на 125 млн. долларов, в котором компанию обвинили в сокрытии того факта, что обновление операционной системы возымеет негативные последствия для работы iPhone,коснувшись просмотра веб-страниц, загрузки электронной почты и работы различных приложений.

Производителя обвинили в личной заинтересованности, поскольку у владельцев "устаревших" смартфонов был бы повод купить новый.
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