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Маассен говорит, что РФ осуществляла кибератаки на ФРГ 11.04 19:10   MIGnews.com

Маассен говорит, что РФ осуществляла кибератаки на ФРГ

Аналитики Федерального ведомства по охране конституции уверены, что за серией кибернападений на компьютерные сети правительства Германии стояла Российская Федерация.

Глава ведомства Ганс-Георг Маассен сообщил, что специалисты оценивают это как кибератаку российского происхождения, но не может быть 100% уверенности относительно виновника.

Маассен сказал, что существует "высокая вероятность" того, что к преступлению причастна именно Россия, пишет The Washington Times.

Как известно, в конце минувшего года хакеры атаковали сервера МИД и Минобороны Германии.
Среди украденных документов был, в частности, протокол переговоров о выходе Британии из ЕС, а также документы, касающиеся переговоров с Украиной и Беларусью. Однако в спецслужбах утверждают, что кибератака практически не нанесла никакого вреда.
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