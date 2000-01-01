Маассен говорит, что РФ осуществляла кибератаки на ФРГ
Аналитики Федерального ведомства по охране конституции уверены, что за серией кибернападений на компьютерные сети правительства Германии стояла Российская Федерация.
Глава ведомства Ганс-Георг Маассен сообщил, что специалисты оценивают это как кибератаку российского происхождения, но не может быть 100% уверенности относительно виновника.
Маассен сказал, что существует "высокая вероятность" того, что к преступлению причастна именно Россия, пишет The Washington Times.
Как известно, в конце минувшего года хакеры атаковали сервера МИД и Минобороны Германии.
Среди украденных документов был, в частности, протокол переговоров о выходе Британии из ЕС, а также документы, касающиеся переговоров с Украиной и Беларусью. Однако в спецслужбах утверждают, что кибератака практически не нанесла никакого вреда.