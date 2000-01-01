Войска Асада покинули базы и аэропорты

В среду, 11 апреля, войска Башара Асада покинули аэропорты и базы. Сообщается, что была проведена эвакуация войск и военной инфраструктуры.
Таким образом, правительственные войска готовятся к возможным авиаударам по Сирии.
Сирийцы, проживающие в провинции Хомс, сообщили об участившихся полетах боевых самолетов. Бытует мнение, что, военные перемещают самолеты на российскую базу Хмеймим, пишет The Times of Israel.
Напомним Mignews сообщал, что США планируют провести в Сирии масштабную спецоперацию, а Дональд Трамп призвал РФ готовиться к ракетным ударам по сирийской территории и предупредил, что России не стоит поддерживать отношения с «животным», которое травит свой народ газом.