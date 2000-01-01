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Видео: Крушение алжирского самолета 12.04 02:10   MIGnews.com

Видео: Крушение алжирского самолета



Жертвами крупной авиакатастрофы на севере Алжира стали не менее 257 человек, сообщила BBC. Военно-транспортный Ил-76 разбился вскоре после взлета с авиабазы, расположенной неподалеку от столицы страны

По данным агентства агентства Аль Арабия, самолет направлялся с севера страны из провинции Блида на юго-запад. Большинство пассажиров были военнослужащими.

Судно потерпело крушение около 08:00 по местному времени вскоре после взлета с аэродрома военной базы в 50 км к югу от столицы страны - Алжира.

Самолет упал вблизи военной базы у города Буфарик. Сразу после падения борт загорелся и вспыхнул пожар. Причины катастрофы пока неизвестны.
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