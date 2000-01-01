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Йеменские повстанцы атаковали Саудов дронами 11.04 15:58   MIGnews.com

Йеменские повстанцы атаковали Саудов дронами

В среду, 11 апреля, йеменские повстанцы осуществили очередной удар по территории Саудовской Аравии. Повстанцы обратили внимание на промышленный объект, который принадлежит компании "Saudi Aramco". Объект расположен в южной части консервативного королевства.

Сообщается, что удар по саудовскому промышленному объекту повстанцы осуществили с применением БПЛА "Qasif 1", пишет The National.

Компания "Saudi Aramco" спешно сообщила, что объект не пострадал и продолжает работать в нормальном и безопасном режиме.

Между прочим, территория Саудовской Аравии все чаще подвергается атакам йеменских повстанцев.
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