11.04 12:38 MIGnews.com

ВОЗ: 500 человек в Дума - жертвы химической атаки

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Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) заявила, что около 500 человек в Дума, пригороде Дамаска “демонстрируют симптомы и признаки, отравления токсичными химикатами”.ВОЗ требует “немедленного и неограниченного доступа в зону поражения для оценки ущерба и оказания первой помощи” заявил заместитель директора организации Питер Салама.В прошедшие выходные Дума подверглась химической атаке, в результате которой погибли по меньшей мере 70 человек. По данным нескольких сирийских НГО, вертолеты режима сбрасывали на пригород баррельные бомбы с отравляющими веществами.