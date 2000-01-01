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ВОЗ: 500 человек в Дума - жертвы химической атаки 11.04 12:38   MIGnews.com

ВОЗ: 500 человек в Дума - жертвы химической атаки

Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) заявила, что около 500 человек в Дума, пригороде Дамаска “демонстрируют симптомы и признаки, отравления токсичными химикатами”.

ВОЗ требует “немедленного и неограниченного доступа в зону поражения для оценки ущерба и оказания первой помощи” заявил заместитель директора организации Питер Салама.

В прошедшие выходные Дума подверглась химической атаке, в результате которой погибли по меньшей мере 70 человек. По данным нескольких сирийских НГО, вертолеты режима сбрасывали на пригород баррельные бомбы с отравляющими веществами.
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