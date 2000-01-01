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Число смертных казней в мире снизилось на 37% | Фото: Thinkstock11.04 22:39   MIGnews.com

Число смертных казней в мире снизилось на 37%

Число смертных казней в мире в 2016 году снизилось на 37% в сравнении с предыдущим годом. Такие данные приводит в своем отчете правозащитная организация Amnesty International.

Всего в 2016 году зафиксировано 1 тыс. 32 случая смертной казни в мире, в прошлом – 1 тыс. 634 случая.

Наибольшее число смертных казней пришлось на такие страны, как Китай, Иран, Саудовская Аравия, Ирак и Пакистан. Тем не менее, подсчеты осложняются тем, что Китай не публикует официальную статистику.

США, как отмечается, впервые не вошли в пятерку стран с наибольшим количеством смертных казней, а их число в стране стало наименьшим с 1991 года.

Публичные казни, согласно отчету, проводятся только в Иране и Северной Корее.

В 141 стране мира смертная казнь либо запрещена, либо на нее наложен мораторий.

Ранее в Китае заявляли о крайне редком применении смертной казни за последние 10 лет.
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