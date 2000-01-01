Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












В Египте в перестрелке убили 7 боевиков ISIS 11.04 08:51   MIGnews.com

В Египте в перестрелке убили 7 боевиков ISIS

Египетские силы безопасности убили 7 предполагаемых боевиков террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS, в ходе перестрелки в понедельник, 10 апреля, когда они собирались планировать нападения на христианские меньшинства, говорится в сообщении министерства внутренних дел.

Инцидент в южном городе Асьют произошел на следующий день после того, как Египт одобрил трехмесячное чрезвычайное положение после нападений боевиков ISIS на две христианские коптские церкви, в результате которых погибли не менее 44 человек.

7 боевиков ISIS были убиты после того, как они открыли огонь по силам безопасности, которые раскрыли их план о подготовке новых атак на христиан, говорится в заявлении министерства. В городе Асьют проживает значительная часть христианского населения.

В заявлении говорится, что на месте происшествия были обнаружены боеприпасы, оружие, мотоцикл, книги и публикации "Исламского Государства".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:20
Южная Корея предостерегает о провокациях со стороны КНДР
07:49
Обрушение стройки в Мехико: 7 погибших
07:17
Британия: сотрудничаем с Россией с открытыми глазами
06:36
Самолет ВМС США провел разведку вблизи Крыма
05:37
В интернете появилось схематическое изображение iPhone 8
04:32
Четыре продукта, которые вызывают пищевую зависимость
03:29
Ученые выяснили, как убрать темные круги под глазами
02:22
Ирина Шейк и Брэдли Купер впервые стали родителями
01:24
Клинтон подарил Бушу-старшему носки
00:22
Бейонсе стала самой высокооплачиваемой звездой Instagram
23:45
Трамп-младший напомнил звездам об обещании уехать из США
22:33
Экипаж МКС вернулся на Землю
21:54
США: пассажира сочли лишним и выволокли из самолета  
21:32
Лавров и глава МИД Ирана обвинили США в нарушении права
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus