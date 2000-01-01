11.04 08:51 MIGnews.com

В Египте в перестрелке убили 7 боевиков ISIS

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Египетские силы безопасности убили 7 предполагаемых боевиков террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS, в ходе перестрелки в понедельник, 10 апреля, когда они собирались планировать нападения на христианские меньшинства, говорится в сообщении министерства внутренних дел.Инцидент в южном городе Асьют произошел на следующий день после того, как Египт одобрил трехмесячное чрезвычайное положение после нападений боевиков ISIS на две христианские коптские церкви, в результате которых погибли не менее 44 человек.7 боевиков ISIS были убиты после того, как они открыли огонь по силам безопасности, которые раскрыли их план о подготовке новых атак на христиан, говорится в заявлении министерства. В городе Асьют проживает значительная часть христианского населения.В заявлении говорится, что на месте происшествия были обнаружены боеприпасы, оружие, мотоцикл, книги и публикации "Исламского Государства".