11.04 07:49 MIGnews.com

Обрушение стройки в Мехико: 7 погибших

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Бетонные плиты рухнули на рабочих, строящих автостоянку в Мехико в понедельник, 10 апреля. По меньшей мере 7 человек погибли и 10 получили ранения, как сообщили в службе спасения во вторник утром, 11 апреля.Спасатели осматривают место трагедии в поисках выживших в западной части столицы, как сообщил мексиканскому телевидению глава городских служб скорой помощи Фаусто Луго.Видеоматериалы и фотографии, размещенные мексиканскими СМИ ранее, показали, что пожарные и бригады скорой помощи помогают вызволить рабочих из-под обломков обрушившихся бетонных плит.Луго сказал, что крашение произошло, когда рабочие пытались разместить бетонную балку в конструкции.Ранее глава пожарных служб города Рауль Эскивель сообщил мексиканскому телевидению, что 20 человек получили ранения, а некоторые рабочие все еще в ловушке.Детали происшествия уточняются.