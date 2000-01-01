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Анализы показали, что в Идлибе использовался зарин 11.04 20:25   MIGnews.com

Анализы показали, что в Идлибе использовался зарин

Министр национального здравоохранения Турции Реджеп Акдаг заявил, что эксперты с точностью установили факт применения зарина в сирийском Идлибе.

"Были взяты анализы крови и мочи людей, пострадавших от применения химических веществ в Идлибе. Окончательно установлен факт применения зарина. В анализах найден изопропиловый эфир метилфосфоновой кислоты, это метаболит зарина", - цитирует Акдага агентство Anadolu.

Анализы брали у более двух десятков пострадавших, которых доставили в больницы Турции. Трое из них скончались.

Лабораторные пробы проводились в присутствии специалистов Всемирной организации здравоохранения и Организации по запрещению химического оружия.
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