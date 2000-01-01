Анализы показали, что в Идлибе использовался зарин
Министр национального здравоохранения Турции Реджеп Акдаг заявил, что эксперты с точностью установили факт применения зарина в сирийском Идлибе.
"Были взяты анализы крови и мочи людей, пострадавших от применения химических веществ в Идлибе. Окончательно установлен факт применения зарина. В анализах найден изопропиловый эфир метилфосфоновой кислоты, это метаболит зарина", - цитирует Акдага агентство Anadolu.
Анализы брали у более двух десятков пострадавших, которых доставили в больницы Турции. Трое из них скончались.
Лабораторные пробы проводились в присутствии специалистов Всемирной организации здравоохранения и Организации по запрещению химического оружия.