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В Тель-Авиве загорелся кинотеатр. Видео 11.04 19:48   MIGnews.com

В Тель-Авиве загорелся кинотеатр. Видео

В результате пожара, возникшего сегодня днем в тель-авивском кинокомплексе Glilot Cinema City, что на севере города, пострадали четыре посетителя. Среди них – девятилетняя девочка.

Как сообщают в полиции, на данный момент кинотеатр был эвакуирован, а возгорание потушено.



Согласно информации Маген Давид Адом, потерпевшие были госпитализированы в тель-авивскую больницу "Тель-ха-Шомер" для ингаляций.

В связи с пожаром полицейские временно перекрывали шоссе 5 и 2, предупредив водителей избегать района происшествия.

Начато расследование случившегося. По предварительной информации, огонь вспыхнул в продовольственном зале кинокомплекса.

В 19.30 руководство Cinema City обещало заново открыть комплекс.
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