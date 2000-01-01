11.04 19:48 MIGnews.com
В Тель-Авиве загорелся кинотеатр. Видео
В результате пожара, возникшего сегодня днем в тель-авивском кинокомплексе Glilot Cinema City, что на севере города, пострадали четыре посетителя. Среди них – девятилетняя девочка.
Как сообщают в полиции, на данный момент кинотеатр был эвакуирован, а возгорание потушено.
Согласно информации Маген Давид Адом, потерпевшие были госпитализированы в тель-авивскую больницу "Тель-ха-Шомер" для ингаляций.
В связи с пожаром полицейские временно перекрывали шоссе 5 и 2, предупредив водителей избегать района происшествия.
Начато расследование случившегося. По предварительной информации, огонь вспыхнул в продовольственном зале кинокомплекса.
В 19.30 руководство Cinema City обещало заново открыть комплекс.
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