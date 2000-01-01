11.04 18:55 MIGnews.com

Протест в Сирии под крики "Смерть Штатам! Смерть Израилю!"

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Во вторник, 11 апреля, у штаб-квартиры сирийского подразделения ООН в дамасском районе Маззех собрались сотни местных студентов, которые выразили протест против ракетного обстрела сирийской авиабазы "Шайрат" со стороны ВМС США.Демонстранты размахивали сирийскими двузвездными флагами, транспарантами с портретом Башара Асада и плакатами с лозунгами "Ирак не повторится, это Сирия Асада" и "Трамп поддерживает терроризм". Некоторые из них скандировали "Смерть Америке, смерть Израилю!"."Мы пришли, чтобы осудить американский ракетный удар. Мы хотим сказать, что готовы защищать нашу страну, вооружившись своим трудом, умами и идеями и, при необходимости, душами", - сказал агентству AFP представитель организовавшего протест Национального союза сирийских студентов Айяд Талаб.Союз написал письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу, а миссия ООН в Дамаске заверила, что обращение будет доставлено ему лично."Мы пришли, чтобы осудить американскую агрессию в нашей стране. Мы считаем это позором демократии, которую так отстаивает Америка", - сказал в интервью AFP участник демонстрации Махмуд Исса.