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Протест в Сирии под крики `Смерть Штатам! Смерть Израилю!` | Фото: Beshr Abdulhadi/Flickr11.04 18:55   MIGnews.com

Протест в Сирии под крики "Смерть Штатам! Смерть Израилю!"

Во вторник, 11 апреля, у штаб-квартиры сирийского подразделения ООН в дамасском районе Маззех собрались сотни местных студентов, которые выразили протест против ракетного обстрела сирийской авиабазы "Шайрат" со стороны ВМС США.

Демонстранты размахивали сирийскими двузвездными флагами, транспарантами с портретом Башара Асада и плакатами с лозунгами "Ирак не повторится, это Сирия Асада" и "Трамп поддерживает терроризм". Некоторые из них скандировали "Смерть Америке, смерть Израилю!".

"Мы пришли, чтобы осудить американский ракетный удар. Мы хотим сказать, что готовы защищать нашу страну, вооружившись своим трудом, умами и идеями и, при необходимости, душами", - сказал агентству AFP представитель организовавшего протест Национального союза сирийских студентов Айяд Талаб.

Союз написал письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу, а миссия ООН в Дамаске заверила, что обращение будет доставлено ему лично.

"Мы пришли, чтобы осудить американскую агрессию в нашей стране. Мы считаем это позором демократии, которую так отстаивает Америка", - сказал в интервью AFP участник демонстрации Махмуд Исса.
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