11.04 16:52 MIGnews.com

В Тель-Авиве появятся электровелосипедные инспекторы

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Скоро Тель-Авив станет первым израильским городом, в котором появятся инспекторы, в обязанности которых будет входить слежение за соблюдением правил дорожного движения теми, кто ездит на электрических велосипедах.Данная инициатива была одобрена на заседании подкомиссии Кнессета по безопасности дорожного движения на фоне всплеска ДТП и аварий, связанных с электровелосипедами.Новых муниципальных инспекторов наделят полномочиями требовать показать документы, удостоверяющие личность, задерживать правонарушителей, взимать с них штрафы, выкачивать воздух из шин электровелосипедов и конфисковать их.Вводиться новая должность будет постепенно – поначалу, первые два месяца, власти Тель-Авива будут заниматься информированием общественности о введении нового законодательства. Начиная с третьего месяца, инспекторы начнут выдавать предупреждения электровелосипедистам-нарушителям, а с четвертого, то есть с августа – уже полностью вступят в свои права.Напомним, что в рамках борьбы за снижение числа ДТП Минтранспорта ввело штрафы как для езду на электровелосипедах по пешеходной части, так и для управление ими гражданами, которые не достигли совершеннолетия.Городские власти с воодушевлением рассматривают данное нововведение, надеясь, что это поможет восстановить безопасности пешеходов, не вредя безопасности на дорогах, ввиду чего повысит уровень безопасности дорожного движения в целом.