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Из-за драки мигрантов во Франции сгорел лагерь беженцев | Фото: Thinkstock11.04 16:31   MIGnews.com

Из-за драки мигрантов во Франции сгорел лагерь беженцев

В результате пожара, возникшего во время драки между афганскими и курдскими мигрантами, сгорел расположенный на севере Франции лагерь беженцев, который служил домом для порядка полутора тысяч человек.

Как сообщает AFP, в ходе сражения пострадали не менее 10 человек, еще шестеро получили ранения ножом во время драки, после которой началось возгорание.

"Ничего не осталось, кроме кучи пепла. Мигрантов эвакуировали, их отправят в центры временного размещения, уже доступны две школы неподалеку", - заявил префект департамента Нор Мишель Лаланд.

"Невозможно будет разместить палатки там, где они были раньше", - пояснил он.

Население лагеря резко выросло после расселения в октябре прошлого года лагеря "Джунгли" под Кале. Переселение большого количества афганцев привело к усилению напряженности с курдами, живущими в лагере, передает агентство Франс пресс со ссылкой на чиновников и очевидцев.
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