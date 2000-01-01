11.04 16:31 MIGnews.com

Из-за драки мигрантов во Франции сгорел лагерь беженцев

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В результате пожара, возникшего во время драки между афганскими и курдскими мигрантами, сгорел расположенный на севере Франции лагерь беженцев, который служил домом для порядка полутора тысяч человек.Как сообщает AFP, в ходе сражения пострадали не менее 10 человек, еще шестеро получили ранения ножом во время драки, после которой началось возгорание."Ничего не осталось, кроме кучи пепла. Мигрантов эвакуировали, их отправят в центры временного размещения, уже доступны две школы неподалеку", - заявил префект департамента Нор Мишель Лаланд."Невозможно будет разместить палатки там, где они были раньше", - пояснил он.Население лагеря резко выросло после расселения в октябре прошлого года лагеря "Джунгли" под Кале. Переселение большого количества афганцев привело к усилению напряженности с курдами, живущими в лагере, передает агентство Франс пресс со ссылкой на чиновников и очевидцев.