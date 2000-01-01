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Двое российских военных погибли в Сирии | Фото: Thinkstock11.04 14:20   MIGnews.com

Двое российских военных погибли в Сирии

Два российских военнослужащих погибли в Сирии в результате нападения боевиков, сообщает Минобороны РФ.

"Российские военнослужащие контрактной службы, находившиеся в одном из подразделений сирийских войск в качестве инструкторов стрелковой подготовки вместе с офицером – российским военным советником, подверглись минометному обстрелу со стороны группы боевиков", – сказано в сообщении ведомства.

В результате взрыва они погибли. За жизнь третьего раненого российского военнослужащего продолжают бороться военные медики.

"Командованием российские военнослужащие представлены к государственным наградам", – добавили в российском ведомстве.
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