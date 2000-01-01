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`Стокгольмский террорист` признал совершение теракта | Фото: Thinkstock11.04 12:55   MIGnews.com

"Стокгольмский террорист" признал совершение теракта

Рахмат Акилов, главный подозреваемый в теракте в Стокгольме, который убил 4 человек и ранил еще 15 человек, признался в совершении террористического преступления, как заявил его адвокат в суде во вторник, 11 апреля.

"Его позиция заключается в том, что он признает террористическое преступление и соглашается со своим задержанием", - сказал Йохан Эрикссон в ходе судебного заседания адвокат, представляющий 39-летнего узбека.

Как уже сообщала полиция, в 2014 году подавал прошение о предоставлении вида на жительство в Швеции, но ему было отказано. После того Акилов продолжил оставаться в Швеции нелегально и был объявлен в розыск.

В ходе допросе в СИЗО Кроноберга он признался в совершении преступления. Он подтвердил, что является мусульманином и сторонником террористической организации ISIS. На его странице в Facebook полиция обнаружила экстремистские посты, а также "лайки" снимков жертв теракта на Бостонском марафоне, где 15 апреля 2013 года братья Царнаевы совершили взрыв. А некоторые из его "друзей" в соцсети связаны с террористической группировкой "Хизб ут-Тахрир".
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