11.04 12:13 MIGnews.com

На юго-востоке Турции произошел взрыв

An explusion in a police workshop near a Police HQ in #Diyarbakir #Turkey

At least 4 people were injured, one seriously pic.twitter.com/6NsY958Om1 — maytham (@maytham956) 11 апреля 2017 г.

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Мощный взрыв произошел в районе Баглар города Диярбакыр, расположенного на юго-востоке Турции, передает агентство Anadolu.На место инцидента прибывают полицейские и врачи. По данным местных СМИ, четыре человека получили ранения. Один из пострадавших находится в критическом состоянии.Отмечается, что взрыв произошел в мастерской во время ремонта полицейской бронемашины.В провинции Диярбакыр активно действует запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК), против которой силы безопасности страны постоянно проводят антитеррористические операции.