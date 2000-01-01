11.04 12:13 MIGnews.com
На юго-востоке Турции произошел взрыв
Мощный взрыв произошел в районе Баглар города Диярбакыр, расположенного на юго-востоке Турции, передает агентство Anadolu.
На место инцидента прибывают полицейские и врачи. По данным местных СМИ, четыре человека получили ранения. Один из пострадавших находится в критическом состоянии.
Отмечается, что взрыв произошел в мастерской во время ремонта полицейской бронемашины.
В провинции Диярбакыр активно действует запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК), против которой силы безопасности страны постоянно проводят антитеррористические операции.
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