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Петербургского смертника перед терактом депортировала Турция 11.04 13:21   MIGnews.com

Петербургского смертника перед терактом депортировала Турция

Исполнитель теракта в петербургском метро Акбарджон Джалилов был депортирован из Турции в декабре 2016 года, сообщает газета Yeni Akit.

Как долго молодой человек находился на территории страны, издание не уточняет. Известно только, что после того, как его внесли в черный список, он еще около года нелегально пребывал в Турции.

О связях Джалилова с террористическим подпольем газета не сообщает.

3 апреля в метро Санкт-Петербурга в вагоне поезда, следовавшего от станции "Сенная площадь" к "Технологическому институту", произошел взрыв, в результате которого погибли 14 человек. Установлено, что теракт совершил 22-летний смертник Акбаржон Джалилов — этнический узбек из Киргизии, несколько лет назад получивший российский паспорт.
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