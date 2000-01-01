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скриншот с видео YouTube 11.04 14:32   MIGnews.com

New York Times получила Пулитцера за статьи о Путине

Коллектив американской газеты New York Times получил Пулитцеровскую премию в области международной журналистики за серию публикаций о влиянии России в мире, сообщает в понедельник, 11 апреля, само издание.

Как отмечается на сайте премии, награда была присуждена репортерам за "материалы о попытках Владимира Путина распространить влияние России за рубежом, раскрывающие методы, среди которых были убийства, злоупотребления в интернете и использование компромата против своих оппонентов". По мнению оргокомитета, эти статьи оказали большое влияние на формирование новостной повестки и задали тон освещению действий Москвы.

Среди работ-победителей – расследование про "армию троллей", взлом серверов демократической партии, бывшего помощника президента Украины Пола Манафорта, который позже возглавил штаб Дональда Трампа, выгоде Кремля от разоблачений Wikileaks и некоторые другие.

Всего New York Times получила в этом году три награды: за серию фотографий о борьбе правительства Филиппин с наркотрафиком, и за статью о молодом ветеране войны в Афганистане, страдающем посттравматическим стрессовым расстройством.

Пулитцеровская премия – одна из самых престижных наград в области журналистики, а также литературы, музыки и театра. Для участия в конкурсе материал должен быть опубликован в американской газете. New York Times наряду с Wall Street Journal и Washington Post является лидером по числу наград за все время существования премии.
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