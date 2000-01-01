Силы безопасности Нигера убили 57 боевиков "Боко Харам"
Министерство обороны Нигера утверждает, что силы безопасности убили по меньшей мере 57 исламских экстремистов "Боко Харам", которые напали на деревню в восточном районе Диффа за ночь до этого.
Министерство сообщило, что 15 солдат и 2 мирных жителя были ранены в борьбе с экстремистами в городе Гескеру, расположенном в около 30 километров от Диффа. В сообщении говорилось, что силы безопасности Нигера также захватили значительное количество оружия и боеприпасов, оставленных боевиками.
Пресс-секретарь полковника Туре Абдул Азиза заявил, что министерство обороны от имени президента поздравило силы безопасности с ликвидацией нигерийских экстремистов Боко-Харам, чье семилетнее восстание убило по меньшей мере 20 000 человек.