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Посольство РФ в Италии о сложностях с выездом россиян 11.03 11:19   MIGnews.com

Посольство РФ в Италии о сложностях с выездом россиян

Пресс-служба посольства России в Италии распространила заявление, в котором говорится о возможных проблемах с выездом на Родину у россиян, проживающих на Апеннинах в связи с объявленным в стране карантином из-за вспышки коронавируса нового типа.

"Регистрации по месту жительства в России не принимается в качестве основания для вылета к "месту проживания" для россиян, имеющих вид на жительство в Италии либо гражданство этой страны... Кроме того, гражданам РФ необходимо заполнить специальную форму перед любым передвижением по территории Италии в соответствии с объявленными в ночь на 10 марта новыми правилами режима карантина", - говорится в сообщении.


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