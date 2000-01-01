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Все учебные заведения Мадрида закрыты на две недели 11.03 13:46   MIGnews.com

Все учебные заведения Мадрида закрыты на две недели

9 марта в Министерстве здравоохранения Испании сообщили о резком всплеске числа инфицированных коронавирусом в Мадриде, а также в окрестностях столицы.

В связи с этим было принято решение закрыть в регионе с 11 марта все школы, вузы и детские сады, пишет FT.

Компаниям рекомендовано сократить рабочий день, а по возможности перевести сотрудников на удаленную работу. Футбольные матчи в столице Испании в ближайшее время будут проходить без зрителей. 10 марта правительство Испании объявит о дополнительных мерах по борьбе с распространением вируса.


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