Новые данные о зараженных коронавирусом израильтянах

Как стало известно, пациент № 71 – мужчина в возрасте 60 лет из центра страны. Источник заражения на данный момент не установлен. Это уже второй подобный случай в Израиле. Полная информация о передвижении будет объявлена в ближайшее время.
Пациент № 72 – 34-летний житель Тель-Авива. Он отдыхал на горнолыжном курорте в Австрии. Из Израиля мужчина отправился 27 февраля, вернулся 5 марта.
Сразу после возвращения домой пациент сел на домашний карантин и ни с кем больше не контактировал. Он вылетел 27 февраля рейсом № LY347 из Тель-Авива в Цюрих и вернулся 5 марта рейсом № LY348 из Цюриха в Тель-Авив.