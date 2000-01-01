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Новые данные о зараженных коронавирусом израильтянах | Фото:11.03 08:52   MIGnews.com

Новые данные о зараженных коронавирусом израильтянах

Министерство здравоохранения представило новые данные о зараженных коронавирусом израильтянах.

Как стало известно, пациент № 71 – мужчина в возрасте 60 лет из центра страны. Источник заражения на данный момент не установлен. Это уже второй подобный случай в Израиле. Полная информация о передвижении будет объявлена в ближайшее время.

Пациент № 72 – 34-летний житель Тель-Авива. Он отдыхал на горнолыжном курорте в Австрии. Из Израиля мужчина отправился 27 февраля, вернулся 5 марта.

Сразу после возвращения домой пациент сел на домашний карантин и ни с кем больше не контактировал. Он вылетел 27 февраля рейсом № LY347 из Тель-Авива в Цюрих и вернулся 5 марта рейсом № LY348 из Цюриха в Тель-Авив.


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