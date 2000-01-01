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Число зараженных коронавирусом израильтян достигло 76 | Фото:11.03 08:42   MIGnews.com

Число зараженных коронавирусом израильтян достигло 76

Утром, 11 марта, стало известно о еще одном зараженном коронавирусом пациенте в Израиле.

Соответствующее подтверждение предоставила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Таким образом, общее количество зараженных COVID-2019 израильтян достигло 76 человек.

Число пациентов, госпитализированных в настоящее время, составляет 63: семеро – будут госпитализированы в ближайшее время, трое остаются дома и еще трое выписаны.

Один зараженный находится в тяжелом состоянии, шестеро – в умеренном.


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