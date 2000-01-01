11.03 08:12 MIGnews.com

ПА: уже 30 зараженных коронавирусом

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Во вторник, 10 марта, в Палестинской автономии подтвердили новые случаи заражения коронавирусом.Таким образом, общее число больных достигло 30, передает "Синьхуа".По словам представителя правительства ПА Ибрагима Мильхема, последний случай – это мужчина в возрасте 30 лет, проживающий в Вифлееме – эпицентр коронавируса на этой территории.COVID-19 начал распространяться после того, как в туристической группе из Греции, посетившей город, был зарегистрирован случай заболевания.Всего зафиксировано 29 случаев заражения в Вифлееме, еще один – в Тулькарм – человек, работающий в Израиле.