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ПА: уже 30 зараженных коронавирусом | Фото:11.03 08:12   MIGnews.com

ПА: уже 30 зараженных коронавирусом

Во вторник, 10 марта, в Палестинской автономии подтвердили новые случаи заражения коронавирусом.

Таким образом, общее число больных достигло 30, передает "Синьхуа".

По словам представителя правительства ПА Ибрагима Мильхема, последний случай – это мужчина в возрасте 30 лет, проживающий в Вифлееме – эпицентр коронавируса на этой территории.

COVID-19 начал распространяться после того, как в туристической группе из Греции, посетившей город, был зарегистрирован случай заболевания.

Всего зафиксировано 29 случаев заражения в Вифлееме, еще один – в Тулькарм – человек, работающий в Израиле.


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