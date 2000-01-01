11.03 07:55 MIGnews.com

Число зараженных коронавирусом в Израиле достигло 75

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В среду, 11 марта, подтверждено 75 случаев заражения коронавирусом нового типа в Израиле.Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.Четверо на данный момент уже выписаны из больницы после того, как полностью выздоровели.– 60-летний мужчина, который отправился в Испанию рейсом Iberia IB3317 28 февраля в 06:00 и вернулся рейсом Arkia 4XAGK 2 марта в 23:30.После этого зараженный ехал на поезде из Бен-Гуриона в одном вагоне со своей семьей в Беэр-Шеву. По прибытии домой мужчина находится на карантине с 5 марта.– 29-летний мужчина из Иерусалима, который 4 марта вылетел в Германию рейсом Lufthansa 687. Во Франкфурте он приземлился в 16:25. На следующий день он отправился в Прагу и вернулся в Израиль рейсом H67762, который приземлился в аэропорту Бен-Гуриона 9 марта в 4:25.– мужчина в возрасте 60 лет из центра, прилетевший из Тель-Авива в Цюрих 25 февраля в 5:20 рейсом LX257 авиакомпании Swiss. Из Цюриха в Тенерифе он отправился рейсом WK214 Эдельвайс 25 февраля в 9:30. Вернулся из Тенерифе в Цюрих 3 марта рейсом Edelweiss WK215 в 14:00. Из Цюриха в Израиль – 3 марта рейсом Swiss LX256 в 22:40.После возвращения в Израиль и до размещения на карантине 6 марта пациент посетил несколько мест, среди которых:1) 4 марта с 16:30 до 18:30 – маркет "Рами Леви" в промышленной зоне Шаар-Биньямин.2) 6 марта с 12:00 до 12:10 – Rom Optic в Писгат-Зеэве.3) 6 марта с 12:10 до 12:15 – супермаркет в Писгат-Зеэве Maayan 20004) 6 марта с 12:20 до 12:30 – гастроном "Каштан" в Писгат Зеев.– 68-летний мужчина с севера страны, посетивший Тенерифе. Он вылетел 19 февраля из Тель-Авива в Мадрид рейсом El Al LY395 в 6:15. 22 февраля мужчина отправился из Мадрида на Тенерифе рейсом Iberia i3926 в 20:00. 29 февраля он вылетел обратно из Тенерифе в Мадрид рейсом Iberia i3939 в 19:00. 1 марта он вылетел из Эль-Мадрида рейсом LY396 из Мадрида в Израиль в 12:30.Отели, в которых останавливался пациент: 22-28 февраля, H10 Tenerife Playa Hotel; 29 февраля отель CLEMENT Barajas в Мадриде.После возвращения в Израиль и до размещения на карантине с 5 марта пациент посетил несколько мест, среди которых:1) 2 марта с 10:00 до 12:00 – Super Market King Store в Кармиэле.2) С 12 до 12:30 – участок для голосования в Ювалиме.3) С 13:45 до 16:00 – ресторан "Вивино" в Кармиэле.4) 3 марта с 11:30 до 12:00 – Загородный клуб "Мисгав".5) С 14:30 до 14:45 – пиццерия Metayalet Pizzeria в Ракефете.6) С 20:00 до 22:00 – паб Duke в Хайфе.6) 4 марта с 11:00 до 15:15 – загородный клуб "Мисгав".7) С 15:00 до 16:00 – "Макдональдс" в Кармиэле.8) 5 марта 10:30 до 12:30 – американское посольство в Тель-Авиве.9) С 13:30 до 14:00 – продуктовый магазин Va'Yerek в Тамре.10) С 14:30 до 14:45 – пиццерия Metayalet Pizzeria в Ракефете.– мужчина в возрасте 40 лет из центра, вылетевший в Цюрих 28 февраля рейсом Swiss LX253 в 16:00. Он вернулся рейсом LX256 6 марта в 3:00. Сразу после прибытия он сел на домашний карантин.– 23-летний мужчина из центральной части Израиля, который приехал в Мадрид и находится на карантине с момента своего возвращения 9 марта. Он вылетел из Тель-Авива 2 марта рейсом Norweigan Airlines D85671 в 12:45. 9 марта он вылетел обратно из Мадрида в Тель-Авив рейсом Norweigan Airlines D85670 в 6:30.– мужчина в возрасте 30 лет из центра. Он вылетел из Тель-Авива в Стамбул 29 февраля рейсом Pegasus 780PC в 7:20. Затем он отправился из Стамбула в Женеву рейсом Pegasus 953PC 29 февраля в 13:30. 7 марта он вылетел обратно из Женевы в Стамбул рейсом Pegasus 954PC в 15:35.В 23:00 он вылетел рейсом Pegasus 779PC из Стамбула в Израиль и приземлился 8 марта в 12:10. После того мужчина взял трансфер до аэропорта на стоянку в аэропорту Бен-Гуриона в 1:00 утра. Пациент находится в карантине с 8 марта.– девятилетний мальчик из центральной части Израиля. Он вылетел из Тель-Авива в Мадрид 27 февраля в 16:05. Затем отправился из Мадрида в Тель-Авив 2 марта в 9:05.– мужчина в возрасте 60 лет из Гуш-Эцион, контактировавший с зараженным пациентом в США. Он прилетел из Нью-Йорка в Тель-Авив рейсом El-Al LY2, который приземлился в аэропорту Бен-Гуриона 2 марта в 10:00.из южного Израиля вернулись из Франции. Они вылетели из Тель-Авива в Гренобль рейсом 771 Arkia 1 марта в 6:30. 8 марта они вылетели из Гренобля в Тель-Авив рейсом 772 на Аркии в 12:30 и приземлились в 15:30. Затем они сели на трансфер до автостоянки с 17:00 до 17:30. Оттуда они ехали домой на личном автомобиле.– мужчина в возрасте 40 лет из долины реки Иордан, который прилетел в Мюнхен рейсом Israir H261 29 февраля в 12:15. Он поехал на горнолыжный курорт Санкт-Антон в Австрии и обратно на арендованном автомобиле. Вернулся в Израиль рейсом H262 7 марта. Мужчина сел на карантин сразу после прибытия.Эпидемиологические отчеты пациентов 71-75 до сих пор недоступны. Минздрав предупреждает, что все, кто летал вышеуказанными рейсами и посещал места, в которых были зараженные, сразу же должны сесть на карантин и сообщить об этом.