11.03 22:06 MIGnews.com
Тель-Авив: стало известно о состоянии одного из зараженных
Пациент с коронавирусом, размещенный в больнице "Ихилов" в Тель-Авиве, находится в тяжелом состоянии.
Об этом сообщает The Times of Israel.
Медики сообщили, что его состояние ухудшается. Зараженного коронавирусом подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Он введен в медикаментозную кому.
Отметим, что по состоянию на 22:00 в Израиле насчитывается уже 97 случаев заражения коронавирусом.
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