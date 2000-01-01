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Тель-Авив: стало известно о состоянии одного из зараженных | Фото:11.03 22:06   MIGnews.com

Тель-Авив: стало известно о состоянии одного из зараженных

Пациент с коронавирусом, размещенный в больнице "Ихилов" в Тель-Авиве, находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Медики сообщили, что его состояние ухудшается. Зараженного коронавирусом подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Он введен в медикаментозную кому.

Отметим, что по состоянию на 22:00 в Израиле насчитывается уже 97 случаев заражения коронавирусом.


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