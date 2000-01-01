Коронавирус в Италии: за день – 196 жертв

В Италии за сутки количество жертв коронавируса увеличилось на 196 человек, достигнув в общей сложности 827.
Об этом рассказал глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли, передает Biz Rebublic.
По его словам, количество случаев заражения возросло на 2 тысячи, 1078 находятся в реанимации. После Ломбардии вторым наиболее пострадавшим регионом является Эмилия-Романья с 1533 положительными случаями и 85 летальными исходами. Далее следует Венето – 856 зараженных и 26 смертей.
Количество инфицированных, включая скончавшихся и выздоровевших, достигло 12 462 человека.
Италия столкнулась с жесткой нехваткой медицинского персонала, оказавшись неготовой к вспышке коронавируса. На всю страну насчитывается приблизительно 5000 медиков.