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Маршрут еще одного зараженного в Израиле | Фото:11.03 20:56   MIGnews.com

Маршрут еще одного зараженного в Израиле

Стало известно о маршруте передвижения пациента №78, который был заражен коронавирусом.

Соответствующую информацию предоставило Министерство здравоохранения.

Зараженным оказался 78-летний житель с юга страны. 28 февраля с 9:00 до 11:00 он посещал супермаркет "Happily Up" в Беэр-Шеве. На следующий день, 18:00-21:00 он ходил в магазин IKEA в Беэр-Шеве.

2 марта с 14:00 до 17:00 зашел в комплексе Big Beer Sheva в магазины H&O и Octopus. 6 марта с 11:00 до 11:30 был в супермаркете "Виктори" в Офаким.

8 марта с 9:00 до 10:00 посетил больничную кассу "Клалит" в Офаким для взрослых. В этот же день в 20:00-00:00 пациент посетил празднование международного женского дня в зале торжеств "Шамаим" в Сдероте.

Минздрав призвал всех граждан, посетивших вышеуказанные места, сесть на домашний карантин.


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