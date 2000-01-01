11.03 20:20 MIGnews.com

Нетаниягу и Минздрав пожилым людям: будьте осторожны

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Вечером, 11 марта, премьер-министр Биньямин Нетаниягу и генеральный директор Министерства здравоохранения Моше Бар Симан Тов призвали пожилых людей стараться избегать общественных мест из-за вспышки коронавируса.Об этом они заявили во время брифинга по поводу ситуации в стране."Если вы заболели, и вам 20 или 30 лет, то станет лучше. Но если мы не сможем предотвратить распространение, мы заразим пожилых людей – и они находятся в гораздо большей опасности. Я говорю об их жизни. Мы должны заботиться о папе, дедушке и бабушке", – сказал Нетаниягу.Тем временем гендиректор Минздрава предостерег молодых израильтян от посещения пожилых людей, чтобы не подвергать их опасности."Мы знаем, что это сложно, но это может спасти жизни. Мы видим, что происходит в других странах, где часто возникали вспышки в домах престарелых. Будьте осторожны", – сказал он.