Нетаниягу и Минздрав пожилым людям: будьте осторожны
Вечером, 11 марта, премьер-министр Биньямин Нетаниягу и генеральный директор Министерства здравоохранения Моше Бар Симан Тов призвали пожилых людей стараться избегать общественных мест из-за вспышки коронавируса.
Об этом они заявили во время брифинга по поводу ситуации в стране.
"Если вы заболели, и вам 20 или 30 лет, то станет лучше. Но если мы не сможем предотвратить распространение, мы заразим пожилых людей – и они находятся в гораздо большей опасности. Я говорю об их жизни. Мы должны заботиться о папе, дедушке и бабушке", – сказал Нетаниягу.
Тем временем гендиректор Минздрава предостерег молодых израильтян от посещения пожилых людей, чтобы не подвергать их опасности.
"Мы знаем, что это сложно, но это может спасти жизни. Мы видим, что происходит в других странах, где часто возникали вспышки в домах престарелых. Будьте осторожны", – сказал он.