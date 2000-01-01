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Школы остаются открытыми, людям с лихорадкой - изолироваться | Фото:11.03 19:48   MIGnews.com

Школы остаются открытыми, людям с лихорадкой - изолироваться

Правительство и Министерство здравоохранения пока решили не закрывать школы из-за вспышки коронавируса.

Об этом в ходе брифинга 11 марта заявил генеральный директор Минздрава Моше Бар Симан Тов.

По его словам, власти пока изучают возможность проведения занятий на удаленной основе, через Интернет. Такими принципами пользуются высшие учебные заведения, где студенты имеют возможность учиться на дому.

Гендиректор Минздрава также призвал всех, кто заметил первые признаки заражения коронавирусом изолироваться от окружающих минимум на 48 часов.

"Мы призываем всех, у кого есть лихорадка, кашель или одышка – вы должны уединиться, пока симптомы не пройдут", – отметил он.


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