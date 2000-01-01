11.03 19:25 MIGnews.com

Коронавирус в Израиле: больница Ихилов изменила правила

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Больница "Ихилов" в Тель-Авиве изменила правила оказания помощи больным с подозрением на коронавирус.Соответствующее решение, о котором стало известно 11 марта, было принято после случая, когда пациент №71 прибыл в медицинское учреждение, из-за чего 16 сотрудников были отправлены на карантин.Руководство больницы сообщило медработникам, что будет создан специальный командный пункт, который займется рекомендациями по лечению коронавируса.Также будут пополнены запасы для оказания помощи пациентам и защиты персонала. Сотрудники "Ихилов", которые будут подозреваться в заражении или прямом контакте с больными, должны сообщить об этом своему непосредственному начальнику и пройти исследование.Также 11 марта служба скорой помощи "Маген Давид Адом" добавила 200 линий для тех, кто звонит по номеру 101.