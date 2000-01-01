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Коронавирус в Израиле: больница Ихилов изменила правила | Фото:11.03 19:25   MIGnews.com

Коронавирус в Израиле: больница Ихилов изменила правила

Больница "Ихилов" в Тель-Авиве изменила правила оказания помощи больным с подозрением на коронавирус.

Соответствующее решение, о котором стало известно 11 марта, было принято после случая, когда пациент №71 прибыл в медицинское учреждение, из-за чего 16 сотрудников были отправлены на карантин.

Руководство больницы сообщило медработникам, что будет создан специальный командный пункт, который займется рекомендациями по лечению коронавируса.

Также будут пополнены запасы для оказания помощи пациентам и защиты персонала. Сотрудники "Ихилов", которые будут подозреваться в заражении или прямом контакте с больными, должны сообщить об этом своему непосредственному начальнику и пройти исследование.

Также 11 марта служба скорой помощи "Маген Давид Адом" добавила 200 линий для тех, кто звонит по номеру 101.


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