Израиль: число зараженных достигло 97

Пациент № 59 – 60-летний мужчина, который отправился в Испанию рейсом Iberia IB3317 28 февраля в 06:00 и вернулся рейсом Arkia 4XAGK 2 марта в 23:30.
После этого зараженный ехал на поезде из Бен-Гуриона в одном вагоне со своей семьей в Беэр-Шеву. По прибытии домой мужчина находится на карантине с 5 марта.
Пациент № 60 – 29-летний мужчина из Иерусалима, который 4 марта вылетел в Германию рейсом Lufthansa 687. Во Франкфурте он приземлился в 16:25. На следующий день он отправился в Прагу и вернулся в Израиль рейсом H67762, который приземлился в аэропорту Бен-Гуриона 9 марта в 4:25.
Пациент № 61 – мужчина в возрасте 60 лет из центра, прилетевший из Тель-Авива в Цюрих 25 февраля в 5:20 рейсом LX257 авиакомпании Swiss. Из Цюриха в Тенерифе он отправился рейсом WK214 Эдельвайс 25 февраля в 9:30. Вернулся из Тенерифе в Цюрих 3 марта рейсом Edelweiss WK215 в 14:00. Из Цюриха в Израиль – 3 марта рейсом Swiss LX256 в 22:40.
После возвращения в Израиль и до размещения на карантине 6 марта пациент посетил несколько мест, среди которых:
1) 4 марта с 16:30 до 18:30 – маркет "Рами Леви" в промышленной зоне Шаар-Биньямин.
2) 6 марта с 12:00 до 12:10 – Rom Optic в Писгат-Зеэве.
3) 6 марта с 12:10 до 12:15 – супермаркет в Писгат-Зеэве Maayan 2000
4) 6 марта с 12:20 до 12:30 – гастроном "Каштан" в Писгат Зеев.
Пациент № 62 – 68-летний мужчина с севера страны, посетивший Тенерифе. Он вылетел 19 февраля из Тель-Авива в Мадрид рейсом El Al LY395 в 6:15. 22 февраля мужчина отправился из Мадрида на Тенерифе рейсом Iberia i3926 в 20:00. 29 февраля он вылетел обратно из Тенерифе в Мадрид рейсом Iberia i3939 в 19:00. 1 марта он вылетел из Эль-Мадрида рейсом LY396 из Мадрида в Израиль в 12:30.
Отели, в которых останавливался пациент: 22-28 февраля, H10 Tenerife Playa Hotel; 29 февраля отель CLEMENT Barajas в Мадриде.
После возвращения в Израиль и до размещения на карантине с 5 марта пациент посетил несколько мест, среди которых:
1) 2 марта с 10:00 до 12:00 – Super Market King Store в Кармиэле.
2) С 12 до 12:30 – участок для голосования в Ювалиме.
3) С 13:45 до 16:00 – ресторан "Вивино" в Кармиэле.
4) 3 марта с 11:30 до 12:00 – Загородный клуб "Мисгав".
5) С 14:30 до 14:45 – пиццерия Metayalet Pizzeria в Ракефете.
6) С 20:00 до 22:00 – паб Duke в Хайфе.
6) 4 марта с 11:00 до 15:15 – загородный клуб "Мисгав".
7) С 15:00 до 16:00 – "Макдональдс" в Кармиэле.
8) 5 марта 10:30 до 12:30 – американское посольство в Тель-Авиве.
9) С 13:30 до 14:00 – продуктовый магазин Va'Yerek в Тамре.
10) С 14:30 до 14:45 – пиццерия Metayalet Pizzeria в Ракефете.
Пациент №63 – мужчина в возрасте 40 лет из центра, вылетевший в Цюрих 28 февраля рейсом Swiss LX253 в 16:00. Он вернулся рейсом LX256 6 марта в 3:00. Сразу после прибытия он сел на домашний карантин.
Пациент № 64 – 23-летний мужчина из центральной части Израиля, который приехал в Мадрид и находится на карантине с момента своего возвращения 9 марта. Он вылетел из Тель-Авива 2 марта рейсом Norweigan Airlines D85671 в 12:45. 9 марта он вылетел обратно из Мадрида в Тель-Авив рейсом Norweigan Airlines D85670 в 6:30.
Пациент №65 – мужчина в возрасте 30 лет из центра. Он вылетел из Тель-Авива в Стамбул 29 февраля рейсом Pegasus 780PC в 7:20. Затем он отправился из Стамбула в Женеву рейсом Pegasus 953PC 29 февраля в 13:30. 7 марта он вылетел обратно из Женевы в Стамбул рейсом Pegasus 954PC в 15:35.
В 23:00 он вылетел рейсом Pegasus 779PC из Стамбула в Израиль и приземлился 8 марта в 12:10. После того мужчина взял трансфер до аэропорта на стоянку в аэропорту Бен-Гуриона в 1:00 утра. Пациент находится в карантине с 8 марта.
Пациент №66 – девятилетний мальчик из центральной части Израиля. Он вылетел из Тель-Авива в Мадрид 27 февраля в 16:05. Затем отправился из Мадрида в Тель-Авив 2 марта в 9:05.
Пациент № 67 – мужчина в возрасте 60 лет из Гуш-Эцион, контактировавший с зараженным пациентом в США. Он прилетел из Нью-Йорка в Тель-Авив рейсом El-Al LY2, который приземлился в аэропорту Бен-Гуриона 2 марта в 10:00.
Пациенты №68 и 69 из южного Израиля вернулись из Франции. Они вылетели из Тель-Авива в Гренобль рейсом 771 Arkia 1 марта в 6:30. 8 марта они вылетели из Гренобля в Тель-Авив рейсом 772 на Аркии в 12:30 и приземлились в 15:30. Затем они сели на трансфер до автостоянки с 17:00 до 17:30. Оттуда они ехали домой на личном автомобиле.
Пациент №70 – мужчина в возрасте 40 лет из долины реки Иордан, который прилетел в Мюнхен рейсом Israir H261 29 февраля в 12:15. Он поехал на горнолыжный курорт Санкт-Антон в Австрии и обратно на арендованном автомобиле. Вернулся в Израиль рейсом H262 7 марта. Мужчина сел на карантин сразу после прибытия.
Пациент №71 – мужчина в возрасте 60 лет из центра страны.
Он заразился в отеле Crowne Plaza Eilat приблизительно в период с 24 по 26 февраля.
24 февраля он остановился в отеле "Эйлат", где поужинал и посетил пресс-конференцию организации "Яд ле-баним". На следующий день он снова посетил отель, где поужинал и выступил на конференции.
1 марта в промежутке времени между 08:00 и 11:00 мужчина прошел медицинское обследование в больнице "Шиба" в Тель Ха-Шомер. 3 марта посетил избирательный участок в школе с 12:00 до 13:00 на избирательном участке № 1 в начальной школе города Кохав-Яир. 5 марта с 08:00 до 10:00 он посетил институт Mashov в торговом центре в Кфар-Сабе.
Пациент №72 – 34-летний житель Тель-Авива. Он отдыхал на горнолыжном курорте в Австрии. Из Израиля мужчина отправился 27 февраля, вернулся 5 марта.
Сразу после возвращения домой пациент сел на домашний карантин и ни с кем больше не контактировал. Он вылетел 27 февраля рейсом авиакомпании El-Al № LY347 из Тель-Авива в Цюрих и вернулся 5 марта рейсом El-Al №LY348 из Цюриха в Тель-Авив.
Пациент №73 – молодой человек в возрасте 20 лет из центра страны. Он вернулся из Австрии 7 марта. Мужчина вылетел 29 февраля из Тель-Авива в Зальцбург рейсом 5815GH компании Sun Dor. Вернулся из Зальцбурга в Тель-Авив рейсом 5816GH компании Sun Dor. С 7 марта он находился в одиночном карантине.
Пациент №74 – женщина в возрасте 30 лет из Тель-Авива, которая вернулась из Испании. Минздрав уже выяснил информацию о тесных контактах пациенты и проинформировал всех в индивидуальном порядке.
Она вылетела 26 февраля из Тель-Авива в Мадрид рейсом UX1302 авиакомпании Air Europe и 1 марта вернулась из Мадрида в Тель-Авив рейсом UX1303 авиакомпании Air Europe.
2 марта она посетила бар "Бейт Ариэлла" в Тель-Авиве с 18:00 до 21:00. 3 марта она посетила кафе под названием "Микеланджело" в Яффо с 10:30 до 12:30. 4 марта она находилась в изоляции.
Пациентка №75 – женщина в возрасте 30 лет из Тель-Авива. Она вернулась из Австрии. Тесные контакты уже определены, а потенциально зараженные проинформированы.
Пациент №76 – 32-летняя жительница юга. 7 марта она вернулась из Лондона после участия в конференции в Эдинбурге.
Она прилетела рейсом компании Virgin Atlantic VS453, поехала на поезде из аэропорта имени Бен-Гуриона до Беэр-Шевы. После этого она была размещена на карантин.
Пациент №77 – 40-летняя жительница Маале-Адумим. 2 марта она вернулась из Франции. Женщина вылетела из Парижа рейсом компании El-Al LY326, который прибыл в аэропорт имени Бен-Гуриона 2 марта в 03:50.
Зараженная приходила на избирательный участок в школе "Рамот" в Маале-Адумим. На следующий день она ходила в аптеку сети "Суперфарм" в торговом центре в Маале-Адумим.
4 марта, днем, она заходила в супермаркет "Шуферсаль". В 13:15-13:45 заходила в городской филиал сети Ace. После этого она была изолирована.
Пациент №78 – 78-летний житель с юга страны. 28 февраля с 9:00 до 11:00 он посещал супермаркет "Happily Up" в Беэр-Шеве. На следующий день, 18:00-21:00 он ходил в магазин IKEA в Беэр-Шеве.
2 марта с 14:00 до 17:00 зашел в комплексе Big Beer Sheva в магазины H&O и Octopus. 6 марта с 11:00 до 11:30 был в супермаркете "Виктори" в Офаким.
8 марта с 9:00 до 10:00 посетил больничную кассу "Клалит" в Офаким для взрослых. В этот же день в 20:00-00:00 пациент посетил празднование международного женского дня в зале торжеств "Шамаим" в Сдероте.
Минздрав призвал всех граждан, посетивших вышеуказанные места, сесть на домашний карантин.