Коронавирус в Иране: заражен первый вице-президент
Первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири и два других члена кабинета министров заразились коронавирусом нового типа, который Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала пандемией.
Об этом сообщает полуофициальное информационное агентство Fars.
Количество погибших от коронавируса в Иране возросло на 62 до 354. По данным агентства, информация о заболевании первых лиц появилась после того, как президент Хасан Рухани взял на себя ответственность за критикуемую реакцию властей на распространение заразы.
По официальным данным, в Иране зарегистрировано около 9 тысяч подтвержденных случаев заражения.