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Коронавирус в Иране: заражен первый вице-президент | Фото:11.03 18:58   MIGnews.com

Коронавирус в Иране: заражен первый вице-президент

Первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири и два других члена кабинета министров заразились коронавирусом нового типа, который Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала пандемией.

Об этом сообщает полуофициальное информационное агентство Fars.

Количество погибших от коронавируса в Иране возросло на 62 до 354. По данным агентства, информация о заболевании первых лиц появилась после того, как президент Хасан Рухани взял на себя ответственность за критикуемую реакцию властей на распространение заразы.

По официальным данным, в Иране зарегистрировано около 9 тысяч подтвержденных случаев заражения.


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