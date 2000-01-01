Официально: ВОЗ признала вспышку коронавируса пандемией

В среду, 11 марта, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально признала вспышку коронавируса пандемией, что отказывалась делать в течение последних двух месяцев, несмотря на предупреждения ученых.
Об этом на конференции объявил генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебреесус, передает Reuters.
"ВОЗ круглосуточно оценивает ситуацию вокруг вспышки коронавируса, и мы глубоко обеспокоены как ее серьезностью и тревожной скоростью распространения, так и тревожным уровнем бездействия", – сказал он.
По словам Гебреесуса, поэтому организация признала COVID-19 глобальной пандемией.