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Официально: ВОЗ признала вспышку коронавируса пандемией | Фото:11.03 18:38   MIGnews.com

Официально: ВОЗ признала вспышку коронавируса пандемией

В среду, 11 марта, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально признала вспышку коронавируса пандемией, что отказывалась делать в течение последних двух месяцев, несмотря на предупреждения ученых.

Об этом на конференции объявил генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебреесус, передает Reuters.

"ВОЗ круглосуточно оценивает ситуацию вокруг вспышки коронавируса, и мы глубоко обеспокоены как ее серьезностью и тревожной скоростью распространения, так и тревожным уровнем бездействия", – сказал он.

По словам Гебреесуса, поэтому организация признала COVID-19 глобальной пандемией.


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