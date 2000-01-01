11.03 18:38 MIGnews.com

Официально: ВОЗ признала вспышку коронавируса пандемией

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В среду, 11 марта, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально признала вспышку коронавируса пандемией, что отказывалась делать в течение последних двух месяцев, несмотря на предупреждения ученых.Об этом на конференции объявил генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебреесус, передает Reuters."ВОЗ круглосуточно оценивает ситуацию вокруг вспышки коронавируса, и мы глубоко обеспокоены как ее серьезностью и тревожной скоростью распространения, так и тревожным уровнем бездействия", – сказал он.По словам Гебреесуса, поэтому организация признала COVID-19 глобальной пандемией.