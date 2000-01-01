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Коронавирус отступает: обнадеживающие данные в Южной Корее | Фото:11.03 17:18   MIGnews.com

Коронавирус отступает: обнадеживающие данные в Южной Корее

В Южной Корее наблюдается устойчивое понижение новых случаев заражения коронавирусом за пределами Китая.

Об этом сообщает South China Morning Post.

По состоянию на конец понедельника было зарегистрировано 7513 случаев и 54 летальных исхода. В течение последних двух недель в стране в среднем было зарегистрировано более 500 новых случаев заражения в день, но в прошлую пятницу количество сократилось до 438, затем до 367 в субботу и до 248 в воскресенье.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин отметил, что наблюдается "замедление" распространения коронавируса. Среди новых пациентов было более 60 человек, которые находились в близком контакте на работе в колл-центре страховой компании.

"Общее количество новых подтвержденных случаев показывает тенденцию на понижение, однако есть опасения по поводу таких случаев массового заражения", – сказал заместитель директора KCDC Квон Джун-вук.


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