Коронавирус отступает: обнадеживающие данные в Южной Корее

По состоянию на конец понедельника было зарегистрировано 7513 случаев и 54 летальных исхода. В течение последних двух недель в стране в среднем было зарегистрировано более 500 новых случаев заражения в день, но в прошлую пятницу количество сократилось до 438, затем до 367 в субботу и до 248 в воскресенье.
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин отметил, что наблюдается "замедление" распространения коронавируса. Среди новых пациентов было более 60 человек, которые находились в близком контакте на работе в колл-центре страховой компании.
"Общее количество новых подтвержденных случаев показывает тенденцию на понижение, однако есть опасения по поводу таких случаев массового заражения", – сказал заместитель директора KCDC Квон Джун-вук.