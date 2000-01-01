11.03 16:47 MIGnews.com

Израиль: маршрут одного из зараженных коронавирусом

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Определен источник заражения пациента №71, зараженного коронавирусом в Израиле.Подробности днем, 11 марта, предоставило Министерство здравоохранения.Так, 60-летний мужчина из центра заразился от человека в отеле Crowne Plaza Eilat приблизительно в период с 24 по 26 февраля.24 февраля он остановился в отеле "Эйлат", где поужинал и посетил пресс-конференцию организации "Яд ле-баним". На следующий день он снова посетил отель, где поужинал и выступил на конференции.1 марта в промежутке времени между 08:00 и 11:00 мужчина прошел медицинское обследование в больнице "Шиба" в Тель Ха-Шомер. 3 марта посетил избирательный участок в школе с 12:00 до 13:00 на избирательном участке № 1 в начальной школе города Кохав-Яир. 5 марта с 08:00 до 10:00 он посетил институт Mashov в торговом центре в Кфар-Сабе.